Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği yıldız futbolcu, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada golcü futbolcuya 1 yıl için 6 milyon Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Osimhen'in yanı sıra Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Michy Batshuayi gibi isimleri takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gönderilmesi sonrası kanat transferi için yoğun çaba sarf etmişti.
Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerin başında Fluminense forması giyen Jhon Arias geliyordu.
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Brezilya ekibine 12 milyon Euro önermiş ancak teklif reddedilmişti.
Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'IN TEKİFİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ"
Bittencourt, Arias ile ilgili "Herkes onun takımdan ayrılmak istediğini ancak benim bonservis şartı koyduğumu biliyor. Galatasaray'ın teklifi bizim isteğimizi karşılamadı ve kendisiyle yıl sonuna kadar kalması konusunda anlaştık.
"YIL SONUNDA AVRUPA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK"
Anlaşma koşulları göz önünde bulundurduğumuzda Arias'ın yıl sonunda Avrupa'da oynama isteğini yerine getireceğiz. Arias hedefleri olan bir profesyonel ancak biz de kendi çıkarlarımızı korumak zorundayız." ifadelerini kullanarak Kolombiyalı futbolcunun yıl sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın Arias için ara transfer döneminde bir kez daha nabız yoklaması bekleniyor.
Jhon Arias, bu sezon Fluminense ile 41 maçta forma giydi.
Kolombiyalı kanat oyuncusu, 10 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Arias'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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