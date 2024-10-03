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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği yıldız futbolcu, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 14:48
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar, özellikle son günlerini yoğun geçirdiği yaz transfer döneminde dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i sezon sonunda kadar kiraladı.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada golcü futbolcuya 1 yıl için 6 milyon Euro maaş ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Osimhen'in yanı sıra Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Michy Batshuayi gibi isimleri takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gönderilmesi sonrası kanat transferi için yoğun çaba sarf etmişti.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerin başında Fluminense forması giyen Jhon Arias geliyordu.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Brezilya ekibine 12 milyon Euro önermiş ancak teklif reddedilmişti.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

"GALATASARAY'IN TEKİFİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ"

Bittencourt, Arias ile ilgili "Herkes onun takımdan ayrılmak istediğini ancak benim bonservis şartı koyduğumu biliyor. Galatasaray'ın teklifi bizim isteğimizi karşılamadı ve kendisiyle yıl sonuna kadar kalması konusunda anlaştık.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

"YIL SONUNDA AVRUPA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Anlaşma koşulları göz önünde bulundurduğumuzda Arias'ın yıl sonunda Avrupa'da oynama isteğini yerine getireceğiz. Arias hedefleri olan bir profesyonel ancak biz de kendi çıkarlarımızı korumak zorundayız." ifadelerini kullanarak Kolombiyalı futbolcunun yıl sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'ın Arias için ara transfer döneminde bir kez daha nabız yoklaması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde büyük müjde! Başkan resmen açıkladı

Jhon Arias, bu sezon Fluminense ile 41 maçta forma giydi.

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