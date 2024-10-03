  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Rigas Skola maçı öncesi açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi yeni formatında temsilcilerimizden Galatasaray, Letonya deplasmanına çıkıyor. Rigas Skola ile mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak yollarına devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 19:24 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 19:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Rigas Skola maçı öncesi açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi yeni formatında temsilcilerimizden Galatasaray, Letonya deplasmanına çıkıyor. Rigas Skola ile mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak yollarına devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

"Dün de söyledim, güzel bir zemin var. Bizim için zemin çok önemli. Bu bizim için oyun oynama anlamında önem kazanacak. Rakipte beklediğimiz kadroya göre iki değişiklik var. İki sistemi de oynayabiliyorlar. Topun bizde olduğu bölüm çok önemli. Hareketliliğimiz çok önemli. Yapacağımız baskılar önemli. Önemli bir maç, kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz. Deplasmanda oynuyoruz, rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam. Rakibimize saygı duymamız gerekiyor. Kendi oyun kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Maçın favorisi Galatasaray. Aynı mücadele gücünde oynamamız gerekiyor."

"HİÇBİR BAHANEMİZ YOK"

"Sıcak havada oynamaktansa, soğuk havada oynamak oyuncuların daha tercih edebileceği bir şey. Hava olarak daha güzel bir hava. Şu andaki atmosfer, zemin, hava, hiçbir bahanemiz yok. Hırslı, konsantre bir şekilde başlayacağız."

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR"

"Her şeyi düşünüyoruz, yoğun bir tempoda oynuyoruz. Çok fazla oynayan oyuncuları, değişikliklerde düşünüyoruz. Ana amacımız kazanmak. İyi bir kadroya sahibiz. Kulübeden gelecek oyuncular da güçlü oyuncular. Victor Osimhen gibi önemli eksiğimiz var ama kulübede yine çok değerli, çok önemli oyuncular var."

Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a!
Rigas Skola - G.Saray | CANLI
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Ziyech'in yerine Mourinho'nun eski yıldızını getiriyor! Herkes bu hamleyi konuşacak...
Kritik MGK sona erdi | Yazılı açıklama geldi... İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe!
G.Saray'a transferde beklenmeyen haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 19:50
Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... 19:35
Rigas Skola - G.Saray | CANLI Rigas Skola - G.Saray | CANLI 19:27
Buruk: Hiçbir bahanemiz yok Buruk: Hiçbir bahanemiz yok 19:24
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:15
Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! 17:49
Daha Eski
RFS - Galatasaray maçı yayın bilgileri! RFS - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 17:42
Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta? 16:35
Beşiktaş'tan G.Saray'a sponsorluk göndermesi! Beşiktaş'tan G.Saray'a sponsorluk göndermesi! 16:30
Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 16:27
G.Saray'a transferde beklenmeyen haber! G.Saray'a transferde beklenmeyen haber! 16:10
Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı 15:46