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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edememişti. Milli aranın ardından sakatlığını tamamen atlatması beklenen Nijeryalı yıldız için şoke eden iddia ortaya atıldı. İşte İtalyanların sakatlık açıklaması. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 11:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki forveti transferin son günlerinde 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Cimbom'un Osimhen hamlesi tüm futbol kamuoyu tarafından büyük ilgi görmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Galatasaray kariyerine de iyi bir başlangıç yapan Osimhen, şu ana kadar 4 maçta boy gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Osimhen bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Ancak yıldız santrfor, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Osimhen'in son durumu büyük merak konusu olurken, Galatasaray'dan konuya dair resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Kulüpten yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Öte yandan Osimhen'in durumunun çok ciddi olmadığı ve milli takım arasından sonraki ilk maçta forma giyebileceği belirtilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

İtalyan basınında ise Osimhen ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballitalia'dan derlediği habere göre; Osimhen'in Napoli'de de sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Haberde; Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'da yaşadığı sakatlığa değinilirken, bunun Napoli taraftarları için yeni bir haber olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Çünkü Osimhen'in Napoli döneminde çok sayıda sakatlık yaşadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!

Bu sakatlıklar arasında çıkık bir omuz, ciddi bir yüz yaralanması (bu yüzden kendine has maskesini takıyor) ve tekrarlayan kas sorunları olduğu aktarıldı.

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