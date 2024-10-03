GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen için şoke eden sakatlık iddiası!
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edememişti. Milli aranın ardından sakatlığını tamamen atlatması beklenen Nijeryalı yıldız için şoke eden iddia ortaya atıldı. İşte İtalyanların sakatlık açıklaması. | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray kariyerine de iyi bir başlangıç yapan Osimhen, şu ana kadar 4 maçta boy gösterdi.
Osimhen bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Ancak yıldız santrfor, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Osimhen'in son durumu büyük merak konusu olurken, Galatasaray'dan konuya dair resmi açıklama geldi.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Osimhen'in durumunun çok ciddi olmadığı ve milli takım arasından sonraki ilk maçta forma giyebileceği belirtilmişti.
İtalyan basınında ise Osimhen ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballitalia'dan derlediği habere göre; Osimhen'in Napoli'de de sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
Haberde; Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'da yaşadığı sakatlığa değinilirken, bunun Napoli taraftarları için yeni bir haber olmadığı vurgulandı.
Çünkü Osimhen'in Napoli döneminde çok sayıda sakatlık yaşadığı belirtildi.
Bu sakatlıklar arasında çıkık bir omuz, ciddi bir yüz yaralanması (bu yüzden kendine has maskesini takıyor) ve tekrarlayan kas sorunları olduğu aktarıldı.
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