GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık'
Yeni sezonda Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da umduğunu bulamadı. Öyle ki Lyon taraftarları Zaha geldiği için gönderilen eski futbolcularının yeni takımında gösterdiği performanstan dolayı pişmanlık duyuyorlar. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:48 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:54
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Haberin devamında, 1 Ekim Salı günü oynanan RB Salzburg - Brest Şampiyonlar Ligi maçında Balde'nin oyuna sonradan girip 1 asist yapması sonrası Lyon taraftarlarının sosyal medyada gösterdiği tepkiler paylaşıldı.
"Gerçekten gidip Zaha'yı bulmamız gerekiyor muydu? Balde işini iyi yaptı ve kusursuz bir ruh haline sahipti. Değişimde kaybettik", "Zaha'yı geri almak için Balde'yi sattık...", " Sage yönetiminde Zaha'nın Baldé'den daha iyi bir oyuncu olduğu bir dünya yok", "Baldé'nin dönüşünü gördüğünüzde, OL'nin neden Zaha'yı seçtiğini merak ediyorsunuz" Gibi ifadeler Lyon taraftarlarının sosyal medyada paylaştıkları görüşler olarak haberde yer aldı.
Lyon formasıyla şimdiye kadar 2 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.
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