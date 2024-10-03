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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık'

Yeni sezonda Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da umduğunu bulamadı. Öyle ki Lyon taraftarları Zaha geldiği için gönderilen eski futbolcularının yeni takımında gösterdiği performanstan dolayı pişmanlık duyuyorlar. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:48 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:54
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MEHMET MERT ERENLER
GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

2023 yazında Crystal Palace'tan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamamış ve yeni sezonda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a kiralanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

Fildişi Sahilili futbolcu, şimdiye kadar Fransa'da umduğunu bulabilmiş değil.

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

Foot01'de yer alan habere göre, Lyon taraftarları Zaha'nın gelişiyle birlikte kadrodaki hücum oyuncularının fazlalığından dolayı Brest'e transfer olan eski futbolcuları Mama Balde'nin performansından dolayı pişmanlık duyuyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

Haberin devamında, 1 Ekim Salı günü oynanan RB Salzburg - Brest Şampiyonlar Ligi maçında Balde'nin oyuna sonradan girip 1 asist yapması sonrası Lyon taraftarlarının sosyal medyada gösterdiği tepkiler paylaşıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

"Gerçekten gidip Zaha'yı bulmamız gerekiyor muydu? Balde işini iyi yaptı ve kusursuz bir ruh haline sahipti. Değişimde kaybettik", "Zaha'yı geri almak için Balde'yi sattık...", " Sage yönetiminde Zaha'nın Baldé'den daha iyi bir oyuncu olduğu bir dünya yok", "Baldé'nin dönüşünü gördüğünüzde, OL'nin neden Zaha'yı seçtiğini merak ediyorsunuz" Gibi ifadeler Lyon taraftarlarının sosyal medyada paylaştıkları görüşler olarak haberde yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

Lyon formasıyla şimdiye kadar 2 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

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