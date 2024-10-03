GALATASARAY HABERLERİ | Lyon Zaha'dan bin pişman! 'Keşke satmasaydık...'

"Gerçekten gidip Zaha'yı bulmamız gerekiyor muydu? Balde işini iyi yaptı ve kusursuz bir ruh haline sahipti. Değişimde kaybettik", "Zaha'yı geri almak için Balde'yi sattık...", " Sage yönetiminde Zaha'nın Baldé'den daha iyi bir oyuncu olduğu bir dünya yok", "Baldé'nin dönüşünü gördüğünüzde, OL'nin neden Zaha'yı seçtiğini merak ediyorsunuz" Gibi ifadeler Lyon taraftarlarının sosyal medyada paylaştıkları görüşler olarak haberde yer aldı.