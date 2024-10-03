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Haberler Galatasaray

Buruk’un hedefi büyük

UEFA Kupası’nı kazanan efsane kadronun bir parçası olan Okan Buruk, şimdi teknik direktör olarak hedefini büyütüyor. Buruk, Başakşehir döneminde de Avrupa Ligi’nde başarı yakalamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Buruk’un hedefi büyük

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formattaki ikinci maçına Letonya'da RFS önünde çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deneyimiyle öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın 1999-2000 sezonunda kazandığı tarihi UEFA Kupası'nda kadroda yer alan Buruk, UEFA Süper Kupası'nı da kaldırmıştı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter ve Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında önemli deneyimler edinen Okan Hoca, teknik direktörlük döneminde de başarı hedefliyor. 2019-20 sezonunda Başakşehir'i çalıştırırken Avrupa Ligi'nde takımını son 16 turuna çıkaran ve önemli maçlar oynayan Okan Buruk, 10 maçta 5 galibiyet almıştı. Buruk, şimdi de özdeşleştiği Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde başarıya odaklandı. 50 yaşındaki teknik adam geçen sezon Galatsaray'ı Şampiyonlar Ligi gruplarına da taşımıştı.

BATSHUAYI'YE KUTLAMA

RFS ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da dünkü son antrenmanda Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı. 31 yaşındaki Belçikalı forvet, takım arkadaşları ve teknik direktör Okan Buruk ile yeni yaşını kutlad

OSIMHEN YOK

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün deplasmanda Letonya'dan RFS ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi biten Hakim Ziyech, takımla çalıştı. Letonya'ya giden kafilede sakat olan Osimhen, cezalı Muslera ve hazır olmayan Ziyech yer almadı.

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