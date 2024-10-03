Aslan’a 2’de 2 yakısır

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, galibiyet hedefliyor. İlk maçında PAOK'u evinde 3-1 yenen temsilcimiz, 2'de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Bu kritik karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak

320. SINAV

Galatasaray, Avrupa kupalarında 320. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da çıktığı 319 maçın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldıran Cimbom, "Kupa 2"de çıktığı 95 karşılaşmada 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

İLK KEZ LETONYA

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşacak. Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 36 farklı ülkenin takımıyla mücadele etti. Letonya takımı RFS ise 2022-23 sezonunda Konferans Ligi'nde Başakşehir ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı RFS'yi sahasında 3-0 mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ:

RFS: Ondoa, Savalnieks, Balodis, Lipscez, Zelenkovs, Panic, Markhiyev, Ikanuiesk, Silagadze, Odisharia, Ndijiki

Galatasaray: Günay, Kaan, Davison, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi