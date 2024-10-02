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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Kasımpaşa maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da birçok isim performansıyla sınıfta kaldı. Sarı kırmızılıların sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Elias Jelert bu isimlerin başında geldi. Galatasaray yönetimi, devre arasında kiralanması gündemde olan Danimarkalı yıldızın alternatifi için harekete geçti. Cimbom'un radarına İtalyan sağ bek oyuncusunun girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 10:13
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Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan Galatasaray, maçın 34. dakikasına kadar skoru 3-0'a getirmişti.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Osimhen ve Icardi'nin golleriyle öne geçen Cimbom'un şovu, 44. dakika'da Fall'ın golüyle son buldu.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Bu dakikadan sonra Kasımpaşa, oyunu dengeledi ve mücadeleyi 3-3'e getirmeyi başardı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Karşılaşmanın ardında teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Ayrıca sahadaki bazı isimlerin performansı sınıfta kaldı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Bu oyunculardan biri de yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Jelert oldu.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, Danimarkalı futbolcu için 9 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Kopenhag'dan takviye edilen genç sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Sacha Boey performansı beklenen futbolcu, istenen katkıyı bir türlü sağlayamadı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Okan Buruk'un, Kasımpaşa maçının ardında 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği belirtildi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Cimbom'un devre arasında bu bölgeye yeni bir takviye yapacağı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Milan'da forma giyen Davide Calabria için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor

Bunu fırsat bilen yönetim, ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak.

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