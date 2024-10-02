Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Devre arasında Jelert'in yerine geliyor
Kasımpaşa maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da birçok isim performansıyla sınıfta kaldı. Sarı kırmızılıların sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Elias Jelert bu isimlerin başında geldi. Galatasaray yönetimi, devre arasında kiralanması gündemde olan Danimarkalı yıldızın alternatifi için harekete geçti. Cimbom'un radarına İtalyan sağ bek oyuncusunun girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Karşılaşmanın ardında teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik.
Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım.
Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım.
Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu.
3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik.
Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik.
Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.
Ayrıca sahadaki bazı isimlerin performansı sınıfta kaldı.
Bu oyunculardan biri de yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Jelert oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Danimarkalı futbolcu için 9 milyon Euro olarak biliniyor.
Kopenhag'dan takviye edilen genç sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sacha Boey performansı beklenen futbolcu, istenen katkıyı bir türlü sağlayamadı.
Okan Buruk'un, Kasımpaşa maçının ardında 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği belirtildi.
Cimbom'un devre arasında bu bölgeye yeni bir takviye yapacağı ortaya çıktı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Milan'da forma giyen Davide Calabria için devreye girdiği iddia edildi.
Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Bunu fırsat bilen yönetim, ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak.
İtalyan yıldız bu sezon Milan formasını 3 maçta terletti.
Davide Calabria'nın bonservis bedeli ise 13 milyon Euro olarak biliniyor.
Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria, 9 gol ve 21 asiste imza attı.
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