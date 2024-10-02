Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

MUSLERA CEZALI Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, RFS karşılaşmasında kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ile oynanan mücadelede de yer alamamıştı. Uruguaylı kalecinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak.