  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi FC RFS'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sona eren Faslı yıldız, takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk FC RFS maçı öncesi Ziyech kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi FC RFS'ya konuk olacak.

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

İlk maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar galip gelerek 2. galibiyetini elde etmek istiyor.

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

MUSLERA CEZALI

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, RFS karşılaşmasında kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ile oynanan mücadelede de yer alamamıştı. Uruguaylı kalecinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak.

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

SALLAI FORMA GİYEMEYECEK

UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan Roland Sallai statü gereği FC RFS maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

ZIYECH MÜJDESİ

FC RFS maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech'den sevindirici haber geldi.

Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı

Sakatlığı sona eren Hakim Ziyech, takımla birlikte çalışmalara başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! 12:32
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 12:16
Elazığspor dünya devleriyle yarışıyor! Elazığspor dünya devleriyle yarışıyor! 12:12
Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Gio'nun 11'i Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Gio'nun 11'i 11:58
G.Saray'a RFS maçı öncesi müjde! G.Saray'a RFS maçı öncesi müjde! 11:47
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! 11:42
Daha Eski
Viktoria Plzen - Ludogorets maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Ludogorets maçı ne zaman? 11:35
U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman? U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman? 11:33
Rangers - Lyon maçı ne zaman? Rangers - Lyon maçı ne zaman? 11:30
Fenerbahçe Twente maçına hazır Fenerbahçe Twente maçına hazır 11:23
Porto - Manchester United maçı ne zaman? Porto - Manchester United maçı ne zaman? 11:23
PAOK - FCSB maçı ne zaman? PAOK - FCSB maçı ne zaman? 11:21