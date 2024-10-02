Galatasaray'a FC RFS maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara katıldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi FC RFS'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sona eren Faslı yıldız, takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk FC RFS maçı öncesi Ziyech kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:38
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SALLAI FORMA GİYEMEYECEK
UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan Roland Sallai statü gereği FC RFS maçında forma giyemeyecek.
ZIYECH MÜJDESİ
FC RFS maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech'den sevindirici haber geldi.
Sakatlığı sona eren Hakim Ziyech, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Okan Buruk, maçın gidişatına göre Ziyech'e son bölümlerde şans vermesi bekleniyor.
Faslı yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta görev aldı.
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