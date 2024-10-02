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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Rigas Skola maçı öncesi konuştu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un Fenerbahçe göndermesi... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 20:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 20:31
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Rigas Skola maçı öncesi konuştu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız.

Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem Batshuayi'nin sevkleri enteresan. Benim bir diyaloğum olsa hakem kart gösterirdi. Koridorda bir şey yok, sahada bir şey yok. Olsa kart verirlerdi. Benim pazar günü aldığım bilgi, Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticilerinin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri. Buna çok inanmadım ama dün baktığımızda bu sevk açıklandı.

Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var.

"F.BAHÇE'YE 10 GÜN ÖNCE NE KADAR İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak.

Fenerbahçe taraftarına söz verilen 'iyi oyuncuları' derbide biz izlettik.

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