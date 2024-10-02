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Haberler Galatasaray

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Öztürk, "Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:10
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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ:

"Şaşkınlıkla takip ediyorum. Benim bildiğim, hakaretten sevk... Şimdi hakaret ise ne yapar, bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok."

"İki gündür, kardeş pardon sponsor kardeş kulüp garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübe öbürü uymuş, masa başında bir şeyler yapıyorlar."

"PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın."

"11 gün önceki bir olaydan bahsediliyor Batshuayi için. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Yine aynı maçta, Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var. Algı operasyonu bu tamamen. Neresinden tutsanız dökülüyor. 11 yıldır şampiyon olamayan kulüp otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanılamıyor.

3-0'dan sonra o penaltı olmasa, hakem yardımlarına koşmasa 5-6 olurdu. Biz işimize bakacağız. Bu federasyonun iyi işler yapacağına inanıyoruz. Germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara mutlaka cevap vereceğiz."

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