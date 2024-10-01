Letonyalı gazeteciden flaş değerlendirme: Galatasaray ağır favori!

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında perşembe günü RFS'ye konuk olacak. Letonyalı gazeteci Edmunds Novickis (Sportacentrs) takımın son durumunu FOTOMAÇ'a anlattı. Öne çıkanlar şöyle: Letonya futbolu ikinci defa Avrupa Ligi'nde temsil edilecek. İlki 2009'da Ventspils'ti. Kulübün Avrupa'daki deneyimi 2022'deki Konferans Ligi macerasıyla kısıtlı. Letonyalı futbolseverlerin heyecanı büyük. Galatasaray çıkınca büyük sevinç yaşadılar.

BİR İCARDİ ETMİYOR

2022'deki Konferans Ligi macerasından beri güçlendiler. Ancak bu dönemde sakatlık sorunlarıyla boğuşuyorlar. Düzenli olarak forma giyen Deocleciano ve Diomande gibi isimleri kaybettiler. İlk maçta Romanya'da FCSB'ye (Steaua Bükreş) 4-1 mağlup oldular. Eminim ki sakatlık sorunları olmasaydı daha iyi bir sonuç alınırdı. Avrupa'nın büyük kulüpleri bu durumlara çözüm bulabilir ama yıllık bütçesi İcardi'nin maaşından az olan RFS bulamıyor.

OTOBÜS ÇEKMEYECEK

RFS çoğunlukla 5-3-2 ve 4-2-3-1 ile oynuyor ancak sakatlıklar sonrası daha çok üç stoperle çıkıyor. RFS teknik direktörü Viktors Morozs, güçlü rakiplere karşı bile savunmaya 'otobüs çekme' taktiğiyle oynamaktan kaçınıyor. Hücumu düşünen bir yapıya sahip. Takımda atletik ve uzun boylu oyuncular var. Duran topları koz olarak kullanıyorlar. Savunmaları pek de parlak değil. FCSB maçında bunu gördük. Baskı altında hata yapmaya meyilliler.

TAKIMIN EN İYİSİ JANİS İKAUNİEKS

RFS'NİN en iyi oyuncusu Janis Ikaunieks. 29 yaşında kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk maçta Bükreş'te Avrupa Ligi'nin bu seviyesine uygun ender bir oyuncu olduğu gözüktü. O baskıda 46'da 44 pas isabeti yakaladı. 26 maçta 19 golü var. Letonya'nın 2023'teki en iyi futbolcusu ve milli takımın lideri. Türkiye'de birçok takımda da oynayabilecek kalitede.

LUCAS TORREİRA İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞTI

Okan Buruk'un Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde dinlendirmeyi tercih ettiği Lucas Torreira, izin gününde antrenmanını aksatmadı. Uruguaylı oyuncuya bu kez kız arkadaşı Devrim Özkan da eşlik etti. Torreira ile Özkan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 28 yaşındaki oyuncunun RFS maçında ilk 11'deki yerine geri dönüş yapması bekleniyor.