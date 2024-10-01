Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu edecek bir sonuç elde etmek için harekete geçen sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı formayı giyen milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'a uyarıda bulundu. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haber)
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Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti.
Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek.
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