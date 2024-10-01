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Haberler Galatasaray

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu edecek bir sonuç elde etmek için harekete geçen sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı formayı giyen milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'a uyarıda bulundu. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haber)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'da özellikle son maçlarda göze çarpan performans düşüşünün ardından yönetim devreye girdi.

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e Takvim'de yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı.

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu.

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti.

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz’a uyarı!

Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

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