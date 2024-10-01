GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan çarpıcı ilk 11 hamlesi! Rigas maçında...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Rigas ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak Kasımpaşa karşısında alınan beraberliği telafi etmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise Rigas müsabakasında sahaya süreceği ilk 11'le ilgili çarpıcı bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da, Kasımpaşa karşılaşması sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Rigas maçına çevrildi.
Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu deplasmanda hangi isimlere şans tanıyacağı merak konusu olmuştu.
Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, deneyimli teknik adam stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev verecek.
Okan Buruk orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek.
Buruk'un sol kanatta da Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor.
Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.
TEPKİ ALMIŞTI
Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası takımın performansı ve kadro tercihleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.
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