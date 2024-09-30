Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ve kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Kasımpaşa maçında ilk golünü kaydetti.
Sahadan 1 puanla ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Diğer yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarına da hız veren sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu genişletmek için düğmeye bastı.
A Spor'un haberine göre, bu sezon 3 kulvarda mücedele edecek sarı-kırmızılılar, Saul Niguez'i gündemine aldı.
İspanya La Liga ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki orta saha için Atletico Madrid ile temasa geçildi.
Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyunca da kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.
Kulübün altyapısından yetişen İspanyol yıldız, kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giydi.
2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu.
Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.
Saul Niguez, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.
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