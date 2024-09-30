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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ve kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 16:42
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Maçta Galatasaray'ın gollerini 20 ve 28. dakikalarda Osimhen atarken, 34. dakikada Mauro Icardi takımının 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Kasımpaşa maçında ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Sahadan 1 puanla ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Diğer yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarına da hız veren sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu genişletmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

A Spor'un haberine göre, bu sezon 3 kulvarda mücedele edecek sarı-kırmızılılar, Saul Niguez'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki orta saha için Atletico Madrid ile temasa geçildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyunca da kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Kulübün altyapısından yetişen İspanyol yıldız, kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Saul Niguez, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.

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