GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam
Yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray büyük ses getirmişti. Birçok kulübün peşinde olduğu Nijeryalı golcünün serbest kalır maddesi ortaya çıktı. İşte İtalyan ekibinin Osimhen için istediği rakam... | GALATASRAY HABERLERİ
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100 milyon Euro'luk değere sahip olan Osimhen, attığı goller dışında da saha içi katkısı sayesinde Aslan'ı sırtlıyor.
Özellikle Fenerbahçe derbisinde göğüsüyle yaptığı asist, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırmıştı.
Galatasaray'da şu ana kadar 4 maça çıkan Osimhen, 2 gol ve 4 asiste imza atarak taraftarın sevgisini kazandı.
Ancak sarı-kırmızılıları, Victor Osimhen konusunda korkutan bir durum bulunuyor.
Paris Saint Germain, Juventus, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinin Osimhen'e ilgisi bulunuyor.
Özellikle Juventus ve Chelsea'nin 75 milyon Euro seviyelerinde oyuncuyu kadrosuna katabileceği de gelen haberler arasında.
Ancak Cimbom, yıldız ismi sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Ciro Venerato'dan derlediği habere göre ise kontratta bulunan madde, Galatasaray'ın moralini bozabilir.
Haberde Osimhen'i isteyen kulüplerin 90 milyon Euro karşılığında ocak ayında transfer tamamlayabileceği belirtildi.
Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a da belli bir seviyede pay verileceği ifade edildi.
Ciro Venerato, "Osimhen'in yakın geleceği belirsiz. Ocak ayında 90 milyon Euro'luk çıkış maddesiyle ayrılabilir.
Anak İtalya dışından bir takım bu transferi yapabilir. Haziran ayında ise biraz daha ucuza mal olacak.
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