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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray büyük ses getirmişti. Birçok kulübün peşinde olduğu Nijeryalı golcünün serbest kalır maddesi ortaya çıktı. İşte İtalyan ekibinin Osimhen için istediği rakam... | GALATASRAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 15:02
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında sarı-kırmızılı ekibin ilk 2 golünü kaydeden isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

İlk 3 maçta rakip kalelere gönderdiği şutlarda bir türlü ağları bulamayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa maçında şeytanın bacağını kırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

100 milyon Euro'luk değere sahip olan Osimhen, attığı goller dışında da saha içi katkısı sayesinde Aslan'ı sırtlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Özellikle Fenerbahçe derbisinde göğüsüyle yaptığı asist, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Galatasaray'da şu ana kadar 4 maça çıkan Osimhen, 2 gol ve 4 asiste imza atarak taraftarın sevgisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Ancak sarı-kırmızılıları, Victor Osimhen konusunda korkutan bir durum bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Paris Saint Germain, Juventus, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinin Osimhen'e ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Özellikle Juventus ve Chelsea'nin 75 milyon Euro seviyelerinde oyuncuyu kadrosuna katabileceği de gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Ancak Cimbom, yıldız ismi sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Ciro Venerato'dan derlediği habere göre ise kontratta bulunan madde, Galatasaray'ın moralini bozabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Haberde Osimhen'i isteyen kulüplerin 90 milyon Euro karşılığında ocak ayında transfer tamamlayabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a da belli bir seviyede pay verileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Ciro Venerato, "Osimhen'in yakın geleceği belirsiz. Ocak ayında 90 milyon Euro'luk çıkış maddesiyle ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in serbest kalma maddesi ortaya çıktı! İşte o rakam

Anak İtalya dışından bir takım bu transferi yapabilir. Haziran ayında ise biraz daha ucuza mal olacak.

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