Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

İlk yarıda Galatasaray gerçekten bir uzay takımı gibi mücadele etti. Uzay takımının iki de uzaylı golcüsü sahada olunca, Ksaımpaşa için yapacak bir şey yoktu. Önce uzaylı golcü Osimhen sahneye çıktı ve iki muazzam gol attı. Ardından İcardi nefis bir golle RAMS Park tribünlerini coşturdu. Osimhen, 'yarim yarim' şarkısını, İcardi de 'aşkın olayım' ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Osimhen ve İcardi'yi izlerken gözlerimizin pası silindi. Ligimizin çok üzerindeki bu iki golcüyü şu anda ligimizde durdurabilecek hiçbir savunma yok. İcardi'yi tutsan, Osimhen avlar; Osimhen'i tutsan, İcardi işi bitirir.