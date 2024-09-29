Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Fotomaç gazetesi yazarları, Galatasaray - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 07:01 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 07:35
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Maçın başlarında Yunus'un Winck e faulde acele etmese ve çevre kontrolünü yapabilmiş olsa Kasımpaşa'nın sağ kanattan avantajını kesmeyecekti. 16'da Ben Ouanes'e kontrolsüz hareket yapan Osimhen'e sarı kart göstermeliydi.
Fall'ın ortasında Jacobs'un sol omuzüst göğüs bölgesine çarpan topa hakem penaltı verdi. VAR devreye girdi, hakemi izlemeye davet etti.
Pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.
Bu maçlar en az 17 kamera ile takip ediliyorken bu pozisyonu kapalı iki açı ile OFR'de hakeme izletmek herhalde VAR kalitesizliği olsa gerek.
Yazık. Oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken kornerle başladı. Saldım çayıra mevlam kayıra. Sahadaki hakem de VAR'daki de uyuyor.
LEVENT TÜZEMEN - BURUK FANTEZİSİ!
Okan Buruk'un Osimhen-İcardi ikilisini birlikte oynatması taraftarı mutlu ederken bu iki yıldızın ortaya koyduğu futbol gol şova dönüştü. Osimhen'in attığı iki gol jenerik olacak güzellikteydi.
Özellikle ikinci golünde topu kontrol edişi, dönüşü ve sol ayağı ile vuruşu dört dörtlüktü. İcardi, 10 numara gibi oynadı, arkadaşlarını pozisyon almak konusunda uyardı.
Top ayağındayken etkili paslar kullandı, akıl dolu futbolunu kalite kokan klas bir golle süsledi. İki forvet oynamak güzel ama her takıma karşı bu anlayış geçerli olmaz. İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı Galatasaray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem Demirbay-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda Galatasaray'dan daha üstündü.
Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi. Kasımpaşa, 3-0'dan gelip, skoru 3-3'e taşıdı. Oysa Okan hoca; Mertens'i, Barış'ı oyuna sokacağına öncelikle Torreira'yı acilen orta alana monte etmeliydi.
Sara'yı çıkarması yanlıştı. Tükenmişlik sendromu yaşayan Kerem Demirbay, kaptırdığı toplarla Kasımpaşa hücumlarına katkı sağladı. Oysa en kötü Kaan Ayhan'ı ön liberoya alabilirdi ama Okan hoca bunu düşünmedi.
Okan hocanın fantezileri yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri İcardi'yi oyundan alması orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu.
Rigas maçı 5 gün sonra oynanacak, Torreira'ya dinlendirmek çok büyük hataydı. Okan hocanın kadro şımarıklığı ve fantezisi Galatasaray'a zarar verdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ROTASYON TORREIRA VE OSIMHEN
Dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip Galatasaray, maça muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Kasımpaşa'ya nefes aldırmayan, adeta başını döndüren pas trafiği ve pres, art arda golleri getirdi Galatasaray'a... Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmak isterken, ateşle oynadı. Okan Buruk'un 6 yeni oyuncu ve sistem rotasyonu riskleri de beraberinde getiriyordu. İlk 45'te sistem tıkır tıkır işledi. Ta ki orta saha oyundan düşene kadar. Torreira'sız bir Galatasaray orta sahasının ikinci yarıda ne kadar zorlandığını gördük.
İlk yarıda Galatasaray gerçekten bir uzay takımı gibi mücadele etti. Uzay takımının iki de uzaylı golcüsü sahada olunca, Ksaımpaşa için yapacak bir şey yoktu. Önce uzaylı golcü Osimhen sahneye çıktı ve iki muazzam gol attı. Ardından İcardi nefis bir golle RAMS Park tribünlerini coşturdu. Osimhen, 'yarim yarim' şarkısını, İcardi de 'aşkın olayım' ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Osimhen ve İcardi'yi izlerken gözlerimizin pası silindi. Ligimizin çok üzerindeki bu iki golcüyü şu anda ligimizde durdurabilecek hiçbir savunma yok. İcardi'yi tutsan, Osimhen avlar; Osimhen'i tutsan, İcardi işi bitirir.
Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa'yı sahadan silerken, ikinci yarıda her şey tersine döndü. Osimhen'in riske edilmeyerek, ikinci yarıda kenara alınması, Galatasaray adına 2 puanın uçup gitmesi anlamına geliyordu. Kasımpaşa, Osimhen'in 2. yarıda sahada olmayışını avantaja çevirdi. Kasımpaşa daha çok topla oynamaya ve dalga dalga Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İkinci yarıda Muslera süper kurtarışlar yaptı ama maçı kurtaramadı. Hadi maça Torreira ile başlamadın. Kasımpaşa bu kadar baskı kurarken, neden Torreira'yı oyuna almıyorsun Okan hoca! Defans dökülüyor; Sanchez'i çağırıyor maç! Neden Sara'yı çıkarıyorsun hocam! Bu maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi size yazar Okan Buruk hocam!
Değişikliklerin de yanlıştı Okan hocam! İcardi'yi çıkarman büyük hataydı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır iki kez VAR'a gitti. 50'deki Jakobs'un pozisyonunda hakem hatalı bir penaltı vermişti. VAR'daki Ali Şansalan, yanlışı düzelttirdi. 80'de yine Jakobs'un başrolde olduğu pozisyonda ise Ali Şansalan, hakemi bir kez daha VAR'a davet etti. Hakem, pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Ama bu pozisyonda Jakobs'un sırtı dönüktü. Rakibi de topu da görmüyor, top da koluna çarpıyor. Bence çok ağır bir karar. Penaltıyı kullanan Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi.
Osimhen'den sonra Galatasaray'ın hücum gücü neredeyse yarı yarıya azaldı. Osimhen sahadayken, savunması hiç çıkmayan Kasımpaşa, ikinci yarıda her hattı ile Galatasaray kalesine yüklendi. Okun Buruk'un değişiklikleri de Galatasaray'ın futboluna bir hareket getirmedi. Maçın sonlarında tamamen geriye yaslanan ve skoru koruma telaşı içine giren bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'ın bu zaafını çok iyi kullanarak, müthiş bir geriye dönüşe imza attı ve 1 puan çıkardı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde iştahını kabarttı.
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