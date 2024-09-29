Maskeli kral yetmedi

Aslan'ın bomba transferi Victor Osimhen, gol suskunluğunu Kasımpaşa maçında bozdu. Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçındaki asistiyle defteri açan yıldız oyuncu, derbide olağanüstü bir asiste imza atarken, bu asistlerine Yunan ekibi PAOK karşısında da devam etmişti. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, sarı- kırmızılılardaki üçüncü maçında 3. asistine imza atarken, ilk kez 3 resmi maçta asist yaparak kariyer rekorunu da kırmıştı. Osimhen, Kasımpaşa karşısında ilk 28 dakikada 2 gol atarak siftah yaptı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Osimhen, 20. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı. Ardından 28'de Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda bir pozisyonda kaleci Gianniotis'le çarpışan Osimhen, sakatlandı. Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Nijeryalı genç santrfor, riske edilmemek için ikinci yarıda oyundan alındı.

TAKIM OLARAK MUTSUZUZ

Osimhen, iki gol atmasına rağmen kazanamadıkları için mutsuz olduklarını söyledi. Nijeryalı yıldız, "Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız" dedi. İcardi ile ilgili de konuşan Osimhen, "İcardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık" diye konuştu. Genç golcü, sakatlığının da ciddi olmadığını söyledi.

Victor Osimhen, Gomis'ten (6 Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu (Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor)