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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından bazı isimlerin performansı büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılıları tecrübeli oyuncusu Muslera'nın performansı da eleştirilenlerin arasında yer aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 11:56
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GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?

Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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