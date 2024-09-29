GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından bazı isimlerin performansı büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılıları tecrübeli oyuncusu Muslera'nın performansı da eleştirilenlerin arasında yer aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.
İŞTE MUSLERA'NIN O PAYLAŞIMI
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