Aslantepe'de kabus

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftada 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kaldı. Cimbom'da Osimhen (2) ve Icardi'nin golleri Aslantepe'yi heyecanlandırsa da Kasımpaşa'da Hajradinovic (p), Da Costa ve Fall sahneye çıktı. Lige 7'de 7 ile başlama şansını tepen Aslan'ın rekor kırma hevesi yıkıldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki tempolu futbolunu ikinci yarıya taşıyamadı. İkinci devrede Galatasaray'ın sadece 1 şutu vardı.

EN SON 1983'TE

Kasımpaşa, ikinci yarıdaki futboluyla ayakta alkışlandı. Aslan, 2009-10 sezonunda olduğu gibi 6'da 6 ile başladığı ligde 7'de 7'yi göremedi. Lig tarihinde sadece Fenerbahçe, 7'de 7 galibiyetle başlama serisine sahip. Öte yandan sarıkırmızılılar bu sezon evinde ilk kez puan kaybetti. Galatasaray, 1983'ten sonra da 3 farklı öne geçtiği bir maçta galibiyeti koruyamadı. Aslan, 41 yıl önce 4-1 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 4-4 berabere kalmıştı.