Aslantepe doldu taştı

Galatasaray art arda başarılı sonuçlar alırken, taraftarı da yalnız bırakmıyor. RAMS Park'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesine taraftarın ilgisi yine yoğun oldu. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.

KADINLAR ALKIŞLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray Kadın Futbol Takımı taraftarla buluştu. 2. Tur'da Çekya'dan Slavia Prag'ı eleyerek gruplara kalan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, maç öncesi çimlerine çıktığı RAMS Park'ta taraftarları selamladı.