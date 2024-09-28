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Haberler Galatasaray

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 14:48 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:04
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Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Tarık Taşar'ın cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.

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