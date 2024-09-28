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Haberler Galatasaray

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, galibiyet alması halinde rekor kırarak 7'de 7 ile sezonun en iyi başlangıcını yapacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:20
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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 7. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Son olarak Fenerbahçe'yi deviren ve 5 puan farkla zirvede oturan sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yapmak için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK zaferiyle başlayan Aslan, galip gelmesi halinde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1' ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Osimhen (Mertens), İcardi

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Yasin, Ouanes, Gökhan, Haris, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa

5 PUAN FARKLA LİDER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa ile ligde 41. kez rakip olacak. Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Paşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA İLE 41. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.

ASLAN REKOR İÇİN SAHADA

Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 6 maçtan da galip ayrılarak, en iyi sezon başlangıcını tekrarlamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan, Paşa karşısında galip ayrılması durumunda en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 20 gol kaydetti. Hücumda etkili performans sergileyen ve maç başı 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'da ligde Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

Sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

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