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Haberler Galatasaray

Ustalık eseri yükleniyor

Okan Buruk, üçüncü sezonunda yeni bir sayfa daha açtı. Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Buruk, sezon başındaki eleştirilere sahada oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla yanıt verdi. Yeni transferlerin uyumu, takımın temposunun artması ve oyun içindeki değişimlerin mimarı olan Buruk, yeni hayallerin peşine düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Ustalık eseri yükleniyor

Galatasaray'da değişimin ilk noktası olarak sezon başındaki ve şu anki kadronun farkına bakmak yetiyor. 'Şampiyon kadro'nun büyüsüne kapılan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Young Boys karşısına yenilenmemiş oyuncu grubuyla çıkmıştı. Davinson'un yokluğunun hissedildiği dönemde, Abdülkerim cezalıydı. İkinci Young Boys maçında savunma dörtlüsü Barış-Nelsson-Kaan- Köhnn'den oluştu. Kanatlarda Ziyech ile Kerem vardı. Rakibine karşılık veremeyen Aslan'da ayrılan isimlere, pozisyonu değişen oyuncular da dahil edildiğinde kadronun yarısı değişti.

TEMPOSUYLA FARK YARATTI

Faturayı elenerek ödeyen ve daha sonra harekete geçen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un talepleriyle gerekli hamleleri yaptı. Burada ise en kilit özellik, Buruk'un arzuladığı oyuna uygun olan fiziksel güç ve tempoyu artıracak isimlere gitmekti. Savunmanın soluna uzun bir çalışma sonunda Jakobs, hücum hattına sürpriz de olsa Osimhen ve kanada ise son günde Zalewski yerine Sallai gelince takımın eksik parçaları tamamlanmış oldu.

'DENGELİ MAÇ' PANİĞİ BİTTİ

Okan Buruk, denge oyunu üzerinden birçok eleştiri almıştı. Geçen sezon beraberliğin yettiği Prag deplasmanında sonradan dağılan ve yine 1 puanın şampiyon yaptığı Fenerbahçe mücadelesinden yenilgiyle ayrılan Buruk, tam kadro çıktığı son iki maçta bu eleştirilere sahada yanıt verdi. 3-1 kazandığı derbide hiçbir zaman kaybedeceği hissini vermedi. Oyunun her anında rakibe üstünlük kurdu. PAOK karşısında da 0-0'ı ve 1-1'i çok doğru şekilde oynadı. Gelişim gösterdiğini kanıtladı.

YENİ DİZİLİŞE HAZIRLANIYOR

Okan Buruk, 4-2-3- 1'e olan bağlılığı nedeniyle eleştiriliyordu. Son maçlarda farklı diziliş denemesi dikkatlerden kaçmadı. Kaan'ın toplu oyunda savunmayı üçlediği düzende, Abdülkerim-Davinson-Kaan üçlüsüyle takımı sahaya boylamasına yaydı. Ayakları iyi olan üç oyuncunun, bloklar arasındaki mesafeyi kolayca açabildiğini gördük. Solda Jakobs ve sağda Barış'la genişleyen sarıkırmızılı takım, böylece savunmacılar arasındaki mesafeden sıkça yararlandı. Yunus'u da zaman zaman iç oyuncusu gibi kullanan Buruk, kullanmayı düşündüğü dizilişe ışık tuttu.

AVRUPA'DA HEDEFİ BELİRLEDİ

Transfer döneminin kapanması da Okan Buruk'un rahatlamasının ana sebeplerinden biri olarak gözüktü. Tecrübeli hoca sahaya daha fazla odaklandı. Galatasaray'ın başarısı için konsantre gözüken Buruk, sezon başındaki sıkıntılı dönemi atlattı. Oyuncularla iletişimi de iyi olan tecrübeli hoca, yeni bir sayfa daha açmış görünüyor. 6'da 6 yapan ve Avrupa Ligi'ne zaferle başlayan Buruk, 25. şampiyonluğun yanı sıra Avrupa Kupası hedefi koydu. Artık 'Ustalık Eseri' dönemini izletmemek için bir nedeni bulunmuyor.

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