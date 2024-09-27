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Haberler Galatasaray

Nerede kalmıştık?

Mauro Icardi, muhteşem bir golle döndü. Arjantinli yıldız, G.Saray kariyerinde 80 maçta 57 gol, 20 asiste ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Nerede kalmıştık?

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro İcardi, PAOK maçıyla sahalara dönüş yaptı. Sakatlığını atlatan ve yaklaşık 1 aylık aranın ardından formayı giyen Arjantinli oyuncu, tribünlere özlenen 'Aşkın Olayım' şarkısını bir kez daha söyletti. İki şampiyonluk ve bir gol krallığı yaşayan yıldız, G.Saray'da 80 maçta 57 gol, 20 asist istatistiklerine ulaştı.

Osimhen'in gelişiyle çift forvetli düzene geçecek Galatasaray'da İcardi'nin dönüşüyle bu planlar üzerine çalışılacak. Okan Buruk'un kısa süre içinde bu düzeni denemesi bekleniyor. Osimhen'le kısa süre içinde idmanlarda uyum yakalayan İcardi'nin çift forvetli sistemdeki rolünün ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

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