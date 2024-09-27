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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan lüks değişiklik! Tam 117 milyon Euro

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK'u konuk eden Galatasaray'da maçın 90+5. dakikasında yaşanan Osimhen - Icardi değişikliği esnasında İki süper yıldızın toplam değerinin 117 milyon Euro olması detayı gözlerden kaçmadı. Bu rotasyon sonrası Cimbom'un 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadğı Schalke 04 maçı akıllara geldi. O mücadelede yapılan değişiklik ile Osimhen-Icardi ikilisi arasında kıyaslama yapıldı. İşte detaylar.. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan lüks değişiklik! Tam 117 milyon Euro

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Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, 3-1 kazanılan PAOK maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Nijeryalı yıldız 90+5. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Takvim'in haberine göre bu değişiklik sosyal medyada gündem oldu. İki süper yıldızın toplam değerinin 117 milyon Euro olması dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detaydı. Rotasyon sonrası Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçı akıllara geldi. 2018 yılındaki karşılaşmada Eren Derdiyok'un yerine Muğdat Çelik oyuna dahil olmuştu. Bu isimlerin piyasa değeri ise o dönem 5 milyon 350 bin Euro idi. Osimhen-Icardi ve ErenMuğdat arasındaki değer farkı 111 milyon 650 bin Euro olarak dikkat çekiyor.

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