Asistan Osimhen

Aslan'ın bomba transferi Victor Osimhen, etkisini kısa sürede gösterdi. Çaykur Rizespor maçıyla sarı-kırmızılı ekipteki günlerine merhaba diyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe ve PAOK karşısında da gol pası verdi. Kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta asist yapan 25 yaşındaki yıldız, presi ve fizik gücüyle rakip savunmaların şimdiden korkulu rüyası oldu.

Takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyon kadar kendi de fırsatlara giren fakat şu ana kadar değerlendiremeyen Osimhen, Kasımpaşa maçıyla şanssızlığı kırmak istiyor. PAOK maçının ardından konuşan Nijeryalı oyuncu, "Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Buna devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı