Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi!

PAOK, Chalov ile dakikada 28'de faul bekledi hakem vermeyince itiraz eden Ozdoev'e ve teknik direktör Lucescu'ya anında sarı kartlarını göstererek otoritesini gösterdi. 25. dakikada Otto arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi. VAR ile iletişim kurdu doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere verilmeliydi. Ülke futbolumuzda kaosun bitmesi, kalitenin artması ve başarısı için UEFA departmanından gelen eğitimcilerin el-kol ile yüze yapılması yasaklanmış hareketlerde aranan kriterleri, argümanları, uygulamaları doğru anlatmalı.