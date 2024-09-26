Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi!
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İlk golü ona yazarım. Yunus'a attırdığı golde yaptığı asist de derbide Mertens'e yaptığı asistin kalitesindeydi. Sara çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Yunus, F.Bahçe maçındaki gibi mücadelesiyle katkı sağladı, defansa yardım etti galibiyet golüne de imza attı. Abdülkerim, hatasız oynadı. Torreira, orta alanda yine ahtapot görevini üstlendi. Barış Alper'in çalışkanlığına, mücadelesine saygı duyuyorum. Ancak Barış oyun aklını da geliştirmeli, bilerek görerek ortalar yapmalı.
MUSTAFA ÇULCU - 100 KERE PENALTI!
Galatasaray birçok iç saha maçında olduğu gibi oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakika da net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray, Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa vuruşu ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince PAOK'un orta sahası çöktü.
Okan hoca sahada etkin kalmak adına oyuncu değişiklikleriyle doğru zamanda doğru hamleler yaptı. Galibiyetle başladı.İspanyol Hernandez sahada ve VAR da başarılı görevler yapan UEFA'nın deneyimli hakemi. Bu maça özenle seçilmiş bir atama. Topu oyunda tutma oyunu oynatma isteği yüksek disipline önem veren bir yönetim anlayışına sahip.
PAOK, Chalov ile dakikada 28'de faul bekledi hakem vermeyince itiraz eden Ozdoev'e ve teknik direktör Lucescu'ya anında sarı kartlarını göstererek otoritesini gösterdi. 25. dakikada Otto arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi. VAR ile iletişim kurdu doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere verilmeliydi. Ülke futbolumuzda kaosun bitmesi, kalitenin artması ve başarısı için UEFA departmanından gelen eğitimcilerin el-kol ile yüze yapılması yasaklanmış hareketlerde aranan kriterleri, argümanları, uygulamaları doğru anlatmalı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ADI ASLAN; İŞİ DESTAN!
Maçtan önce RAMS Park'ın tribün atmosferi, yılbaşı kartpostalları kadar güzeldi. Hatta dünyanın en güzel tribün atmosferlerinden birini gözlemledik. Taraftarın sahaya verdiği enerjiyi kuşanarak maça başlayan Galatasaray, daha 15. saniyede Osimhen ile PAOK kalesini yokladı. Ardından dalga dalga rakibin üzerine gittik. Hızlı pas oyunu ile PAOK'un başını döndürdük. PAOK da baskı yemesine rağmen pes etmeden oynamaya çalıştı. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topları, hızlı atağa dönüştürüp kalemizde tehlike yarattılar. Ama Osimhen'in oyun iştahına hayran kaldım. Her pozisyonun içinde vardı Nijeryalı dünya yıldızı.
Bu arada Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda çok iyi bir kurtarış yaptı. Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel kurtarışı olabilir. Galatasaray ilk yarıda çok üretkendi ama son vuruşlarda şanssızdı. İkinci yarının başında Barış Alper ile yakaladığımız net pozisyon, golümüzün habercisi oldu. Ardından kullandığımız kornere iyi yükselen Osimhen kafayı çaktı, Rahman Baba'ya çarpan top, ağlara gitti! Golümüz geldi; öne geçtik.
Golden sonra çok daha üretken bir Galatasaray izlemeye başladık. Osimhen'in jeneriklik hareketleri, topla ilişkisi, yaptığı vuruşlar, Galatasaray taraftarını coşturdu. PAOK kalecisi Kotarski, Osimhen'in cambazvari şutlarında panter kesildi. 'Atamayana atarlar' derler ya; dün bunu bir kez daha gördük. Öne geçtikten sonra net pozisyonlar kaçırdık. 2'yi bulsak PAOK'un direncini kırardık. Oyunun içinde kalan PAOK, Günay'ın yaptığı büyük hatada Konstantelias ile skoru eşitledi. Ama Galatasaray, PAOK'a sahayı dar etmeye kararlıydı.
Gecenin yıldızı Osimhen kafa ile indirdi; Yunus Akgün, kaleye füzeyi yolladı; panter Kotarski bu kez çaresiz kaldı. Ne güzel bir gol oldu. Helal olsun sana Yunus kardeşim! Ne gol attın be! 78'de ise taraftarı mest eden bir görüntü ortaya çıktı. Dünya yıldızı Osimhen kenara gelirken, yerine bir başka dünya yıldızı İcardi girdi. Bu tablo için 'rüya gibi' tanımlamasını yapsak yine de az kalır. 3 maç sonra görev alan İcardi, tam bir hırs bombası gibiydi. Rakip kaleyi kısa sürede ablukaya aldı ve uzatmanın son anında klasına yakışır tablo güzelliğinde bir gol atarak hem sonucu belirledi hem muhteşem bir dönüşe imzasını attı. Galatasaray çok iyi oynadı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Tebrikler Galatasaray!
DİĞER