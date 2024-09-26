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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunun takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 12:41
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından moralli bir şekilde UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u konuk etti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Cimbom, heyecan dolu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Önce derbi ardından PAOK galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Galatasaray'da diğer yandan flaş bir gelişme yaşandı. O futbolcunun takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

OCAK'TA TAKIMDAN GİDİYOR!

Takvim'in haberine göre takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

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