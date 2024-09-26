Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden transfer için izin aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından moralli bir şekilde UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u konuk etti. Cimbom, heyecan dolu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Önce derbi ardından PAOK galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Galatasaray'da diğer yandan flaş bir gelişme yaşandı. O futbolcunun takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. OCAK'TA TAKIMDAN GİDİYOR! Takvim'in haberine göre takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılacağı öğrenildi. Ziyech'in menajerinin Galatasaray yönetiminden de transfer için izin aldığı ve Körfez ülkelerinden teklif getireceği belirtildi. Faslı yıldızın Katar ekiplerinden birisine transfer olması bekleniyor.