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Haberler Galatasaray

Yunus Akgün: İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:18
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Yunus Akgün: İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde PAOK'u 3-1 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim."

"Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız."

Casper
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