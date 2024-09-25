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Haberler Galatasaray

Victor Osimhen: Hissediyorum, golüm çok yakın

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:31
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Victor Osimhen: Hissediyorum, golüm çok yakın

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI

"Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz."

"İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak."

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