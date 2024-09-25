GALATASARAY HABERİ: Avrupa Aslanı sahnede! İşte Okan Buruk'un PAOK maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, 2024-2025 sezonu Avrupa Ligi macerasına bugün başlıyor. Sarı-kırmızılılar, lig etabı şeklinde düzenlenecek kupanın yeni formatında PAOK'u ağırlayacak. Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadelede, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek 6'da 6 yapan ve 21 Mayıs 2025'te Bilbao'da oynanacak finali hedefleyen Aslan, Avrupa Ligi'ne de zaferle başlamak istiyor.

MUSLERA CEZALI

Okan Buruk'un zorlu maça çıkacağı kadro da merak ediliyor. Cezalı Muslera'nın yokluğunda kaleyi Günay koruyacak. Ziyech ve Avrupa listesinde yer almayan Sallai de kadroda yok. Derbideki 11'in büyük ölçüde korunması bekleniyor. Öte yandan PAOK da Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndü. 3. elemede Malmö'ye elenen Yunan temsilcisi, Shamrock'u geride bırakarak Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Galatasaray iç sahada Yunanistan takımlarıyla yaptığı 3 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Olympiakos'u iki kez, Panathinaikos'u ise bir kez 1-0'lık sonuçlarla devirdi. Aslan, 14 yıl sonra bir Yunan ekibiyle Avrupa'da kozlarını paylaşacak.

SON ŞAMPİYON PAOK

PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ta 80 puana ulaştı. Yunan ekibi, sezonu şampiyon tamamladı. PAOK, bu sezon ise 5 maçta 13 puanla lider.

YABANCI DEĞİL!

PAOK'UN başında tanıdık bir isim görev yapıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor. 55 yaşındaki hoca, geçen sezon şampiyonluk yaşadı.

KULÜBEYE DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

94 MAÇIN 68'İNİ KAYBETMEDİ

Cimbom bu sezon yer alacağı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor. 1999- 2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 94 karşılaşmada 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

113 KEZ KAZANDI

Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak Galatasaray'ın, 113 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 84 beraberliği bulunuyor. 429 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 476 gole engel olamadı.

SAHASINDA 48. MAÇI

Aslan, Avrupa Ligi'nde iç sahada 47 karşılaşmaya çıktı. 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 119 gol gördü.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: GÜNAY, KAAN, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, SARA, BARIŞ, MERTENS, YUNUS, OSIMHEN

PAOK: KOTARSKI, SASTRE, KEDZIORA, COLLEY, BABA, CAMARA, SCHWAB, ZIVKOVIC, K'STANTELIAS, TAISON CHALOV