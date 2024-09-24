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Haberler Galatasaray

Yeni yıldız Yunus!

Barış ve Kerem’den sonra sıra genç yıldıza geldi. Yunus da Buruk’un özel ilgisinin karşılığını verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Yeni yıldız Yunus!

Okan Buruk, sezon öncesi her fırsatta Yunus Akgün'e güvendiğini söylüyordu. Gündeme gelen Oğuz Aydın'ı, 'Elimde Yunus var'' diyerek bekletmiş ve milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini hiç gündeme getirmemişti. Geçen zaman, Okan Buruk'u haklı çıkardı. Oğuz Fenerbahçe'de kaybolurken, Yunus Galatasaray'ın adeta yeni transferi oldu.

YENİ ROL VERDİ

Geçen iki sezonda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nu üst seviyeye çıkaran Buruk, benzer dokunuşu Yunus'a yaptı. Sağ kanat yerine sola geçen yıldızla özel olarak görüşen Buruk, savunma yardımı da talep etti. Tekniğiyle ön plana çıkan yıldız, derbiye enerjisiyle de damga vurdu. Kerem'in yokluğunu hissettirmediği gibi Sallai'ye de formayı bırakmayacağını gösterdi.

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