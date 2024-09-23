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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray'da yüzler geliyor. Yönetim, sarı-lacivertlilerle oynanan derbinin ardından 6 futbolcuya büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 11:18
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Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Ezeli rakiplerin karşılaşmasından galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Sarı-lacivertlilerin tek golüyse Edin Dzeko'dan (p) geldi.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı ve zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Derbi galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılarda yerli futbolcular için yeni bir karar alındı.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

6 FUTBOLCUYA ZAM YAPILACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'da 6 yerli futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.

Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılarda yönetim maaşını TL üzerinden alan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay Güvenç'in maaşında iyileştirmeye gidecek.

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