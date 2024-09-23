Galatasaray'da 6 futbolcuya büyük jest! Fenerbahçe maçı sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray'da yüzler geliyor. Yönetim, sarı-lacivertlilerle oynanan derbinin ardından 6 futbolcuya büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin tek golüyse Edin Dzeko'dan (p) geldi.
Galatasaray bu sonuçla ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı ve zirvenin 5 puan gerisine düştü.
Derbi galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılarda yerli futbolcular için yeni bir karar alındı.
6 FUTBOLCUYA ZAM YAPILACAK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'da 6 yerli futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.
Sarı-kırmızılılarda yönetim maaşını TL üzerinden alan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay Güvenç'in maaşında iyileştirmeye gidecek.
Galatasaray'da Metehan Baltacı da pas geçilmeyecek.
Sarı-kırmızılılar, genç stoperin de hem sözleşmesini uzatacak hem de diğer futbolcularla arasındaki maaş farkını kapatacak.
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