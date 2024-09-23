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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ocak ayında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Premier Lig devi Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Nijeryalı yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 13:07
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek derbiden zaferle ayrılan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Özellikle transfer döneminin son günlerini yoğun geçiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 25 yaşındaki golcünün 6 milyon Euro maaş alacağını belirtti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Sarı-kırmızılı formayla henüz golle tanışamasa da Fenerbahçe derbisinde Mertens'e yaptığı şık asistle galibiyete katkıda bulunan Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Yıldız futbolcunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

İtalyan basını, Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

JUVENTUS DA TALİP OLDU

Areanapoli.it kaynaklı haberde; Juventus, ocak ayında Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Haberde gol bulmakta sorun yaşayan İtalyan devinin, 25 yaşındaki santrforu gündemine aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ

Öte yandan aynı haberde Osimhen'in Juventus'a transferinin imkansız olduğu çünkü Napoli ile yapılan sözleşmede yer alan fesih maddesinin sadece İtalya dışındaki ülkeler için geçerli olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Ayrıca İtalyan devinin transfer için bütün parasını harcadığı ve Osimhen transferi için istenen rakamı teklif etmesinin zor olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre aldı.

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