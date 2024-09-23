GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ocak ayında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Premier Lig devi Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Nijeryalı yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 25 yaşındaki golcünün 6 milyon Euro maaş alacağını belirtti.
Sarı-kırmızılı formayla henüz golle tanışamasa da Fenerbahçe derbisinde Mertens'e yaptığı şık asistle galibiyete katkıda bulunan Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Yıldız futbolcunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.
İtalyan basını, Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
JUVENTUS DA TALİP OLDU
Areanapoli.it kaynaklı haberde; Juventus, ocak ayında Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde gol bulmakta sorun yaşayan İtalyan devinin, 25 yaşındaki santrforu gündemine aldığı belirtildi.
TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ
Öte yandan aynı haberde Osimhen'in Juventus'a transferinin imkansız olduğu çünkü Napoli ile yapılan sözleşmede yer alan fesih maddesinin sadece İtalya dışındaki ülkeler için geçerli olduğu aktarıldı.
Ayrıca İtalyan devinin transfer için bütün parasını harcadığı ve Osimhen transferi için istenen rakamı teklif etmesinin zor olduğu vurgulandı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre aldı.
Nijeryalı yıldız, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in güncel piyasa değeriyse 100 milyon Euro.
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