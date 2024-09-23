GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sallayacak transfer iddiası! Chelsea'ye gidecek derken...

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ Öte yandan aynı haberde Osimhen'in Juventus'a transferinin imkansız olduğu çünkü Napoli ile yapılan sözleşmede yer alan fesih maddesinin sadece İtalya dışındaki ülkeler için geçerli olduğu aktarıldı.