Galatasaray'dan derbi sonrası paylaşım! "Okan Buruk Rules"

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımda Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferleri duyururken paylaştığı "Mourinho Evreni" paylaşımlarına göndermede bulundular.
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M̴o̴u̴r̴i̴n̴h̴o̴ ̴U̴n̴i̴v̴e̴r̴s̴e̴ ❌ 𝐎𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐮𝐤 𝐑𝐮𝐥𝐞𝐬! ✅#FBvGS pic.twitter.com/87scpS7xAl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024