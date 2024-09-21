Galatasaray'dan derbi sonrası paylaşım! "Okan Buruk Rules"

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımda Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferleri duyururken paylaştığı "Mourinho Evreni" paylaşımlarına göndermede bulundular.

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