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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 22:57
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."

"Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu."

"Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takıma da tebrik ederim."

"Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız."

"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz"

"Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz."

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