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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 6. haftada nefesleri kesecek bir derbi izleyeceğiz. Fenerbahçe zirve mücadelesinde Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler sahadan 3 puan ile ayrılıp liderlik koltuğuna geçmek istiyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ise oyuncularıyla bire bir toplantılar yapıyor. Okan Buruk ise futbolcularına özellikle kart konusunda uyarılarda bulundu. Dev derbi öncesi Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia'dan olay yaratan röportaj geldi. İşte Garcia'nın Mourinho sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 12:37
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'de dev derbide karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi başkan Ali Koç ve yönetim moral ziyaretinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Galatasaray'da ise başkan Dursun Özbek'in derbi öncesi prim açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Bu kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Ismael Garcia İspanyol basını eldesmarque'ye flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

İŞTE GARCIA'NIN SÖZLERİ:

Icardi çok özel bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde son yılların en iyi futbolcusu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

Türk futboluna en çok yakışan isimlerden bir diğeri de Victor Osimhen'dir . Özellikle bu tip bir forvetin bizim için iyi olduğunu düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

O Icardi veya Batshuayi'den farklı dediğim gibi bu seviyedeki bir oyuncuyu takıma katmak çok önemli.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

GARCIA: MOURINHO HARİKA BİR HOCA

"José Mourinho gibi bir teknik direktörün gelişi pek çok olumlu şey anlamına geliyor."

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"

"Kazanan bir oyuncu . Tecrübeli harika bir antrenör ve hangi rolde olursa olsun bu tip isimlerin gelmesi hem F.Bahçe hem de Türk futbolu için olumlu çünkü bunlar sadece kalite getirecek."

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