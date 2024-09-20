GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yardımcısından Jose Mourinho övgüsü! "Harika bir antrenör"
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 6. haftada nefesleri kesecek bir derbi izleyeceğiz. Fenerbahçe zirve mücadelesinde Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler sahadan 3 puan ile ayrılıp liderlik koltuğuna geçmek istiyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ise oyuncularıyla bire bir toplantılar yapıyor. Okan Buruk ise futbolcularına özellikle kart konusunda uyarılarda bulundu. Dev derbi öncesi Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia'dan olay yaratan röportaj geldi. İşte Garcia'nın Mourinho sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Bu kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Ismael Garcia İspanyol basını eldesmarque'ye flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE GARCIA'NIN SÖZLERİ:
Icardi çok özel bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde son yılların en iyi futbolcusu.
Türk futboluna en çok yakışan isimlerden bir diğeri de Victor Osimhen'dir . Özellikle bu tip bir forvetin bizim için iyi olduğunu düşünüyorum.
O Icardi veya Batshuayi'den farklı dediğim gibi bu seviyedeki bir oyuncuyu takıma katmak çok önemli.
GARCIA: MOURINHO HARİKA BİR HOCA
"José Mourinho gibi bir teknik direktörün gelişi pek çok olumlu şey anlamına geliyor."
"Kazanan bir oyuncu . Tecrübeli harika bir antrenör ve hangi rolde olursa olsun bu tip isimlerin gelmesi hem F.Bahçe hem de Türk futbolu için olumlu çünkü bunlar sadece kalite getirecek."
Okan Buruk'un bu açıklamalar sonrası nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
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