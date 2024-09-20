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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk için bu derbi öncesi en önemli konu orta saha tercihi olacak. İşte Buruk'un Fenerbahçe maçı öncesi son kararı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 09:25
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar topladığı 15 puanla lider durumda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Galatasaray'da Okan Buruk'un bu derbi öncesi ise ilk konusunda orta saha konusunda kararsız kaldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Derbi öncesi özellikle Okan Buruk ve Jose Mourinho arasında yaşanan sözlü diyalog ise dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

NE YAŞANMIŞTI?

MOURINHO'NUN OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

OKAN BURUK: MOURINHO NEGATİF YERİNE POZİTİF DEMEK İSTEDİ

"Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor." sözlerine değinen Buruk, "Bize önceki haftalarda negatif ayrımcılık yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Aleyhimize iki penaltı verilmedi. Öncesinde de nizami golümüz verilmedi. Bence Mourinho negatif demek isterken pozitif demek istedi." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

İki tecrübeli hocanın bu atışması ise derbinin gerilimini daha da arttırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Okan Buruk'un bu noktadaki odak noktası ise orta saha tercihi olacak.


GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?

Başarılı teknik adamın, Mertens yerine Berkan Kutlu ya da Kerem Demirbay'ı tercih ederek orta sahayı kalabalık tutacağı bir plan üzerinde de çalıştığı konuşuluyor.

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