GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk orta sahada kimi tercih edecek?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk için bu derbi öncesi en önemli konu orta saha tercihi olacak. İşte Buruk'un Fenerbahçe maçı öncesi son kararı... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 09:25
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Galatasaray'da Okan Buruk'un bu derbi öncesi ise ilk konusunda orta saha konusunda kararsız kaldığı öğrenildi.
NE YAŞANMIŞTI?
MOURINHO'NUN OKAN BURUK SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.
OKAN BURUK: MOURINHO NEGATİF YERİNE POZİTİF DEMEK İSTEDİ
"Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor." sözlerine değinen Buruk, "Bize önceki haftalarda negatif ayrımcılık yapıldı.
Aleyhimize iki penaltı verilmedi. Öncesinde de nizami golümüz verilmedi. Bence Mourinho negatif demek isterken pozitif demek istedi." dedi.
İki tecrübeli hocanın bu atışması ise derbinin gerilimini daha da arttırdı.
Okan Buruk'un bu noktadaki odak noktası ise orta saha tercihi olacak.
Başarılı teknik adamın, Mertens yerine Berkan Kutlu ya da Kerem Demirbay'ı tercih ederek orta sahayı kalabalık tutacağı bir plan üzerinde de çalıştığı konuşuluyor.
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