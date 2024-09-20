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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılıların Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi eski takımına karşı oynayacağı derbi öncesi paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 18:00
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GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sarı kırmızılıların Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi derbi öncesi paylaşım yaptı.

Batshuayi, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.

Belçikalı oyuncu Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğini söylemişti.

Tecrübeli golcü Galatasaray formasıyla bu sezon 8 maçta görev alırken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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TOD
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