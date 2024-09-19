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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da transferler bahane sonuçlar şahane! Okan Buruk taviz vermiyor

5'te 5 yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sorun çıkaran Zaha zarar atma pahasına gönderilirken Oliveira'nın sözleşmesi yüklü tazminatla sonlandırıldı. Soyunma odasında sağlanan mutluluk saha içinde skora yansıdı. Lig'de gelen liderlik camiadaki havayı pozitife çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da transferler bahane sonuçlar şahane! Okan Buruk taviz vermiyor

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Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden, erteleme maçında da Gaziantep'i eksiklerine rağmen zorlanmadan 3-1 yenen Galatasaray'da değişimin nedeni Florya'da sağlanan huzur... Yedek kaldığı dönemde sorun çıkaran Zaha'yı zarar etme pahasına gönderen, bir başka sorunlu yıldız Oliveira'nın yüklü tazminatla sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a nefes aldırdı. Oyuncu tercihlerinde rahat davranan 'kimi oynatırsam diğerini küstürmem' diye düşünmek zorunda kalmayan Buruk'un şans verdiği isimlerden Yunus Akgün de hocanın güvenini boşa çıkarmadı.

ZIYECH'E TAVİZ VERİLMİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla kaleye daha yakın oynamaya başlayan Barış Alper Yılmaz üst üste 4 karşılaşmada da fileleri buldu. G.Antep maçında bir de asist yaparak yükselişini sürdürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Osimhen'in gelişiyle İcardi'ye bağımlı kalmayan sarı-kırmızılılar artık Ziyech'e de taviz vermiyor. Soyunma odasında yakalanan mutluluk, farklı galibiyetlerle saha içine yansırken, Fenerbahçe derbisi öncesi de yüzleri güldürdü. Kadıköy'e lider olarak gidecek Galatasaray, oradan da galibiyetle dönüp, rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

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