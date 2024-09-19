Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Belçikalı oyuncu, çıktığı 5 Beşiktaş ve 5 Fenerbahçe derbisi olmak üzere 10 derbide de beklenilen performansı sergileyememişti.

Bu iki takıma karşı oynadığı maçlarda ne gol ne asist yakalayabilmiş olan Mertens'in Kadıköy deplasmanında bu zinciri kırması isteniyor.