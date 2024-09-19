Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminde kadroya kattıkları yıldız oyuncular ile Kadıköy deplasmanında galibiyet arayacak olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'in derbi durumu ile ilgili flaş bir karar verdi. İşte o karar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ardından Gaziantep FK maçında da galibiyet alan Cimbom, Kadıköy'e hem lider hem de namağlup olarak gidiyor.
Liderliği korumak için ezeli rakibi ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un, Dries Mertens ve Gabriel Sara'yı özel olarak uyardığı ortaya çıktı.
İki yıldıza da Beşiktaş maçını hatırlatan Buruk, orta saha oyuncularına savunmaya yardımcı olmalarını beklediğini belirtti.
Bu ikiliden özellikle Dries Mertens'in istatistikleri dikkat çekici...
Belçikalı oyuncu, çıktığı 5 Beşiktaş ve 5 Fenerbahçe derbisi olmak üzere 10 derbide de beklenilen performansı sergileyememişti.
Bu iki takıma karşı oynadığı maçlarda ne gol ne asist yakalayabilmiş olan Mertens'in Kadıköy deplasmanında bu zinciri kırması isteniyor.
Futbolseverlerin yakından takip edeceği ve teknik direktörlerin oyunculardan daha ağır mücadele edeceği derbide alınacak sonuç ise şimdiden merakla bekleniyor.
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