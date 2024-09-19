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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminde kadroya kattıkları yıldız oyuncular ile Kadıköy deplasmanında galibiyet arayacak olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'in derbi durumu ile ilgili flaş bir karar verdi. İşte o karar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 10:14
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Transfer perdesinin kapanmasının ardından takıma kattıkları yıldız oyuncular ile Rizespor maçında 5 - 0'lık büyüleyici bir performans sergilendi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Özellikle sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen büyük beğeni topladı. Ayrıca yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisi için en büyük koz olarak görülüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Ardından Gaziantep FK maçında da galibiyet alan Cimbom, Kadıköy'e hem lider hem de namağlup olarak gidiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Liderliği korumak için ezeli rakibi ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un, Dries Mertens ve Gabriel Sara'yı özel olarak uyardığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

İki yıldıza da Beşiktaş maçını hatırlatan Buruk, orta saha oyuncularına savunmaya yardımcı olmalarını beklediğini belirtti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Bu ikiliden özellikle Dries Mertens'in istatistikleri dikkat çekici...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Belçikalı oyuncu, çıktığı 5 Beşiktaş ve 5 Fenerbahçe derbisi olmak üzere 10 derbide de beklenilen performansı sergileyememişti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş maçı uyarısı!

Bu iki takıma karşı oynadığı maçlarda ne gol ne asist yakalayabilmiş olan Mertens'in Kadıköy deplasmanında bu zinciri kırması isteniyor.

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