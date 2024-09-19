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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi geri döndü! Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak mı?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Mauro Icardi, tedavisinin ardından Arjantin'den İstanbul'a döndü. Golcü isim sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:21
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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi geri döndü! Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak mı?

Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle derbi maçta sahada olmayacağını belirttiği Mauro Icardi, tedavisi için gittiği Arjantin'den geri döndü.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Mauro Icardi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'daki evinin fotoğrafını, "Günaydın" yazarak ve Türk bayrağı emojisi kullanarak paylaştı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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