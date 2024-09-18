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Haberler Galatasaray

Sakin olun Batsman var

İcardi’nin sakatlığı, Osimhen’in de statü gereği olmadığı maça 11’de çıkan Batshuayi, yine golünü attı. Batsman, bu sezon 8. maçında 4. kez ağları sarsarken, Yunus’a da asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Sakin olun Batsman var

Galatasaray'ın golcüleri rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor. Birçok Avrupa devinden daha iyi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılarda, dün taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, sakatlığı nedeniyle yoktu. Yeni transferi 100 milyon euroluk golcüsü Victor Osimhen de statü gereği oynayamadı. Ancak Michy Batshuayi vardı. Belçikalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki santrfor, İcardi ve Osimhen'i aratmadı ve karşılaşmanın 76'ncı dakikasında sahneye çıkarak ağları sarstı. Bu sezon ligde ikinci toplamda ise dördüncü kez gol sevinci yaşayan Batsman, taraftarlara, 'endişeye mahal yok, ben buradayım' dedi. Batshuayi, maç sonu ise galibiyetin sevincini kızıyla yaşadı.

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