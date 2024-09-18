Sakin olun Batsman var

Galatasaray'ın golcüleri rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor. Birçok Avrupa devinden daha iyi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılarda, dün taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, sakatlığı nedeniyle yoktu. Yeni transferi 100 milyon euroluk golcüsü Victor Osimhen de statü gereği oynayamadı. Ancak Michy Batshuayi vardı. Belçikalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki santrfor, İcardi ve Osimhen'i aratmadı ve karşılaşmanın 76'ncı dakikasında sahneye çıkarak ağları sarstı. Bu sezon ligde ikinci toplamda ise dördüncü kez gol sevinci yaşayan Batsman, taraftarlara, 'endişeye mahal yok, ben buradayım' dedi. Batshuayi, maç sonu ise galibiyetin sevincini kızıyla yaşadı.