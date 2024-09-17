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Haberler Galatasaray

Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Michy Batshuayi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:22
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Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Michy Batshuayi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMALARI

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık."

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor."

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim."

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