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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan oyuncularına kritik uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 11:43
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Bu mücadele öncesi iki takımdan da önemli haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Son olarak sarı-kırmızılılarda Buruk'tan öğrencilerine bu mücadele öncesi kritik uyarılar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep maçı öncesi oyuncularıyla konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maçı unutmaları gerektiğini belirten Buruk, "Gaziantep'i mutlaka yenmek zorundayız. Fenerbahçe derbisini aklınızdan çıkartın.

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