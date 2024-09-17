Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi iki takımdan da önemli haberler gelmeye devam ediyor. Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Buruk'tan öğrencilerine bu mücadele öncesi kritik uyarılar geldi. G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep maçı öncesi oyuncularıyla konuştu. Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maçı unutmaları gerektiğini belirten Buruk, "Gaziantep'i mutlaka yenmek zorundayız. Fenerbahçe derbisini aklınızdan çıkartın. 5'te 5 ve 15 puanla gidersek baskı onların üzerinde olacak. Kazanarak yola devam edelim. Derbi planını bu maçtan sonra yaparız" dedi.