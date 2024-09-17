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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılılarda lige 5’te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:16
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Galatasaray'da Okan Buruk 5’te 5 yapan 2. Türk teknik direktör oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başlayan Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarı elde etti.

Aslan, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 5'te 5 yaptı. Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu.

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