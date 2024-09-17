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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde ilk!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla Süper Lig’de üst üste 4. maçta gol attı ve kariyerinde ilk kez bunu başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:11
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde ilk!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla Süper Lig'de üst üste 4. maçta gol attı ve kariyerinde ilk kez bunu başardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından sonra yine fileleri havalandırdı ve gol sayısını 4 yaptı. Barış Alper ayrıca kariyerinde ilk kez üst üste 4. lig müsabakasında da gol atmayı başardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 82. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı.

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