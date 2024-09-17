GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Hafta sonu Fenerbahçe karşısındaki büyük derbi sınavından önceki son provaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e, galibiyet serisine ket vurmadan, 15 puanla gitmek istiyor. Icardi'nin sakatlık, Osimhen'in ise statü gereği süre alamayacağı maçta formayı Batshuayi devralacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep maçı 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Ogün, Mustafa, Kozlowski, Maxim, Kodro

Ligde sarı-kırmızılılar, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sonucunda 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

ICARDI VE ZIYECH YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

SALLAI, OSIMHEN VE JAKOBS KADRO DIŞI

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.

İki takım yarın oynayacağı maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8, kırmızı-siyahlılar da 1 kez kazandı. 1 maç da berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 2-1'lik skorlarla aldı

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçını da kazandı. Aslan ligde sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele etti ve sahadan 3 puanla kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 14 gol kaydederken, kalesinde 3 gol yedi. Cimbom ayrıca ligin en golcü takımı konumunda da yer alıyor.

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.