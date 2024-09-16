TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra değere bindi!

Futbolcu, Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen'in deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldiği mücadelede 67. dakikada oyuna dahil oldu. Köhn oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Werder Bremen, Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini almış oldu.