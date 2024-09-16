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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra değere bindi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray transferde flaş isimleri kadrosuna dahil ederken sarı-kırmızılılarda pek çok futbolcuyla da yollar ayrıldı. Cimbom'da takımdan ayrılan o isim ise yeni takımında resmen şov yaptı. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 15:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Galatasaray üst üste 2 sezon kazandığı Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan Okan Buruk önderliğinde Avrupa'da da iz bırakmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Cimbom bu anlamda kadrosuna pek çok önemli yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Sarı-kırmızılıların özellikle Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Galatasaray'da takıma katılan oyuncular kadar takımdan ayrılan isimler de gündemi bir hayli meşgul etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak başka takıma giden o futbolcu ise yeni takımında resmen şov yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn yeni takımına harika bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

Futbolcu, Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen'in deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldiği mücadelede 67. dakikada oyuna dahil oldu. Köhn oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Werder Bremen, Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldı! Değere bindi

MAÇIN YILDIZI OLDU!

25 yaşındaki Alman oyuncu sergilediği performansla maçın yıldızı olmayı başardı.

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