TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra değere bindi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray transferde flaş isimleri kadrosuna dahil ederken sarı-kırmızılılarda pek çok futbolcuyla da yollar ayrıldı. Cimbom'da takımdan ayrılan o isim ise yeni takımında resmen şov yaptı. İşte detaylar....
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 15:50Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 15:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray üst üste 2 sezon kazandığı Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan Okan Buruk önderliğinde Avrupa'da da iz bırakmayı hedefliyor.
Cimbom bu anlamda kadrosuna pek çok önemli yıldızı dahil etti.
Sarı-kırmızılıların özellikle Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'da takıma katılan oyuncular kadar takımdan ayrılan isimler de gündemi bir hayli meşgul etti.
Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak başka takıma giden o futbolcu ise yeni takımında resmen şov yaptı.
Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn yeni takımına harika bir başlangıç yaptı.
Futbolcu, Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen'in deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldiği mücadelede 67. dakikada oyuna dahil oldu. Köhn oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Werder Bremen, Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini almış oldu.
MAÇIN YILDIZI OLDU!
25 yaşındaki Alman oyuncu sergilediği performansla maçın yıldızı olmayı başardı.