TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Mücadeleyi 5 - 0 kazanan Cimbom'da, maç bittikten sonra ikinci bir "Osimhen şov" başladı ve Nijeryalı oyuncu tribünlerde taraftarları selamladı.

Ardından diğer taraftaki tribünlerde üçlü çektiren yıldız, sahadan ayrılırken de sevenlerini kırmadı ve hepsiyle teker teker fotoğraf çekildi.