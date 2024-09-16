  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Galatasaray'ın ses getiren transferi dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen oldu. Osimhen'in sarı kırmızılı renklere bağlanmasının ardından basında çeşitli iddialar yer aldı. Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken, oyuncunun "devre arası" transfer olacağıydı. Yıldız santrafor için Premier Lig devinin kollarını sıvadığı ortaya çıktı. İşte o operasyon ve detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Transfer döneminde en ses getiren isim, şüphesiz Galatasaray'ın renklerine bağladığı dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sarı kırmızılıların Rizespor'u ağırladığı maçta Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Galatasaray'ın başta Osimhen olmak üzere yeni yıldızları, performansları ile taraftarlardan büyük beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Mücadeleyi 5 - 0 kazanan Cimbom'da, maç bittikten sonra ikinci bir "Osimhen şov" başladı ve Nijeryalı oyuncu tribünlerde taraftarları selamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Ardından diğer taraftaki tribünlerde üçlü çektiren yıldız, sahadan ayrılırken de sevenlerini kırmadı ve hepsiyle teker teker fotoğraf çekildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Duyurulduğu ilk günden itibaren sarı kırmızılıların gönlüne taht kuran Osimhen ile ilgili Galatasaray yönetimini ve taraftarları telaşlandıracak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

İddiaya göre Victor Osimhen'i renklerine bağlamak isteyen Chelsea, ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'den oyuncunun bonservisini almak isteyen Londra kulübü, Aslan'a da 6 milyon Euro teklif edecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Öte yandan Sarı kırmızılı kulübün 6 milyon Euro yıllık maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde devre arasında çıkış opsiyonu bulunmadığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!

Okan Buruk'un çift forvet planlarının başrolü olan Osimhen'in Galatasaray'daki macerasının gidişatı ise sadece sarı kırmızılılar tarafından değil, bütün dünyadaki taraftarlar ve kulüpler tarafından takip ediliyor.

Çakar'dan Şansalan tepkisi!
Reklam
DİĞER
Yükte hafif pahada ağır! Ünlü futbolcu Mesut Özil'in milyonluk saati dudak uçuklattı!
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü
Feyyaz Uçar'dan flaş hakem sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! 00:36
Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! 00:36
Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! 00:27
Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! 00:22
A. Madrid evinde kazandı! A. Madrid evinde kazandı! 00:15
Jose Mourinho: Takımı beğenmedim Jose Mourinho: Takımı beğenmedim 00:15
Daha Eski
Hakem kırmızıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem kırmızıyı verdi! İşte o pozisyon 00:15
Alanya'da sessiz gece! Alanya'da sessiz gece! 00:15
Uğurcan kalesinde devleşti! İşte o pozisyon Uğurcan kalesinde devleşti! İşte o pozisyon 00:15
Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü 00:15
Şenol Güneş: Umut ışığı olduk Şenol Güneş: Umut ışığı olduk 00:15
Bronckhorst: 2 puanı kaybeden tarafız! Bronckhorst: 2 puanı kaybeden tarafız! 00:15