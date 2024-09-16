TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Victor Osimhen'ine Premier Lig ekibinden devre arası operasyonu!
Galatasaray'ın ses getiren transferi dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen oldu. Osimhen'in sarı kırmızılı renklere bağlanmasının ardından basında çeşitli iddialar yer aldı. Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken, oyuncunun "devre arası" transfer olacağıydı. Yıldız santrafor için Premier Lig devinin kollarını sıvadığı ortaya çıktı. İşte o operasyon ve detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Mücadeleyi 5 - 0 kazanan Cimbom'da, maç bittikten sonra ikinci bir "Osimhen şov" başladı ve Nijeryalı oyuncu tribünlerde taraftarları selamladı.
Ardından diğer taraftaki tribünlerde üçlü çektiren yıldız, sahadan ayrılırken de sevenlerini kırmadı ve hepsiyle teker teker fotoğraf çekildi.
Duyurulduğu ilk günden itibaren sarı kırmızılıların gönlüne taht kuran Osimhen ile ilgili Galatasaray yönetimini ve taraftarları telaşlandıracak bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Victor Osimhen'i renklerine bağlamak isteyen Chelsea, ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'den oyuncunun bonservisini almak isteyen Londra kulübü, Aslan'a da 6 milyon Euro teklif edecek.
Öte yandan Sarı kırmızılı kulübün 6 milyon Euro yıllık maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde devre arasında çıkış opsiyonu bulunmadığı ifade ediliyor.
Okan Buruk'un çift forvet planlarının başrolü olan Osimhen'in Galatasaray'daki macerasının gidişatı ise sadece sarı kırmızılılar tarafından değil, bütün dünyadaki taraftarlar ve kulüpler tarafından takip ediliyor.
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